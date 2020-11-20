Минстрой определит правовой статус апартаментов

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что ведомство ведет работу по уточнению правового статуса апартаментов.

По его словам, в первую очередь необходимо определить статус апартаментов.

«Мы должны придать им статус: что такое апартаменты, для чего они нужны, как в них проживать, будут ли и должны ли они являться жилыми помещениями» — объяснил он в эфире телеканала «Россия 24».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России могут запретить строительство апартаментов