В Киеве зарегистрировали улучшение графиков отключения света

В Киеве существенно улучшились графики отключения света, запланированного на 8 января. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«У четырех подгрупп света будет на 4–5,5 часа больше запланированного, у остальных — на 0,5–2 часа», — говорится в материале.

В ночь на 8 января агентство «УНИАН» написало, что в Днепропетровской области была остановлена работа всех теплоэлектроцентралей и подстанций. В городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) отсутствовали свет, отопление и водоснабжение. Кроме того, наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом.

Утром министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в Днепропетровской области без водоснабжения и отопления остаются более 1 млн абонентов. При этом аварийные службы работали в усиленном режиме, к тому моменту специалистам удалось частично восстановить централизованные системы в ряде населенных пунктов региона.

По данным энергетической компании ДТЭК, сейчас без электроснабжения остаются около 600 тыс. потребителей в Днепропетровской области. Только за последние часы в регионе запитали 200 тыс. домохозяйств.

Ранее в городе Днепре в связи с блэкаутом продлили школьные каникулы.