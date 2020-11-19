Источник: оперштаб рассматривал вопрос о возобновлении рейсов в Доминикану
Катерина Медведева
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Россию несколько недель назад рассматривал вопрос открытия рейсов в Доминикану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к одной из крупных авиакомпаний.
»Росавиация несколько недель назад предлагала оперштабу открыть регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой», — рассказал он.
Отмечается, что на данный момент оперштаб не поддержал такую инициативу.
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