Рубль снижается к доллару и евро

Рубль в начале торгов четверга, 19 ноября, снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вырос на 13 копеек, до 76,19 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 90,29 рубля.

Стоимость нефти снижался на 0,3%, до 44,20 доллара за баррель по марке Brent.

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