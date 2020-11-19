Рубль снижается к доллару и евро
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рубль в начале торгов четверга, 19 ноября, снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вырос на 13 копеек, до 76,19 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 90,29 рубля.
Стоимость нефти снижался на 0,3%, до 44,20 доллара за баррель по марке Brent.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рубль лихорадит: почему снова обвалилась российская валюта
— Эксперт предсказал курс рубля к концу 2020 года
— Россияне рассказали об ожиданиях от доллара и евро в 2021 году