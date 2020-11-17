Россияне рассказали, что планируют купить в «черную пятницу»

Стало известно, какими товарами интересуются россияне во время «черной пятницы». Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».

В этом году по сравнению с 2019 у покупателей на 29% вырос интерес к гаджетам и бытовой технике. В целом 80% опрошенных отметили интерес к различной электронике. Еще 7% оказались заинтересованными в онлайн-подписках на стриминговые сервисы, а 4% — в покупке продуктов со скидками.

8% респондентов планируют найти по выгодной цене одежду, обувь, аксессуары, абонементы в спортзал, на массаж и в спа, а также туры, авиабилеты, автомобили и запчасти. Еще 1% россиян заинтересован в покупке билетов на развлекательные и культурные мероприятия.

«Черная пятница» выпала в этом году на 27 ноября. Большинство опрошенных (80%) намерены покупать товары онлайн, а 20% собираются пойти в магазины и торговые центры.

Исследование проводилось с 6 по 12 ноября 2020 года среди 1162 компаний-пользователей.

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