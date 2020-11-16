Уровень безработицы в Москве вырос в семь раз в период пандемии

Уровень безработицы в Москве в период пандемии коронавируса увеличился в семь раз, сейчас в столице около 186 тысяч безработных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгения Стружака.

Отмечается, что пик по безработице в городе был в сентябре, тогда было 223 тысячи безработных.

«В Москве ситуация с рынком труда достаточно позитивная... уровень [числа] вакансий превышает уровень [количества] людей, которые безработны, у нас порядка 260 [тыс.] вакансий», — сказал Стружак.

По его словам, уровень безработицы в столице превысил 3%, в 2019 году этот показатель составлял 0,37%. Известно, что на выплаты по безработице в проекте бюджета Москвы на следующий год выделено более 2 млрд рублей. Кроме того, к каждому пособию, кроме федеральной выплаты, выдается ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 рублей в виде материальной помощи, а также 1 450 рублей как доплата за пользование транспортом.

Стружак также уточнил, что с начала 2020 года благодаря службе занятости в Мостке нашли работу 150 тысяч человек, две трети из трудоустроились в последние четыре месяца. В настоящее время столица находится на первом месте в рейтинга Минтруда России по трудоустройству на постоянное место работы.

«На сегодняшний день уровень безработицы - порядка 186 тыс. человек», — сообщил глава департамента.

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