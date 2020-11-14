Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики. Об этом сообщает РИА Новости.
Придя к власти, Байден может отменить некоторые пошлины на импорт и отказаться от тарифных угроз, что приведет к укреплению валют развивающихся стран, отмечают эксперты. В частности, смягчение торговой политики США может укрепить российский рубль, указано в сообщении. При этом снижение торговой напряженности приведет к снижению спроса на доллар.
Кроме того, обещанные демократами дополнительные фискальные стимулы для американской экономики в долгосрочной перспективе также ослабят валюту, так как приведут к увеличению дефицита бюджета и росту внешних заимствований, считают аналитики.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ставка устояла: ФРС подождет нового президента США
— Трампа списали: итоги выборов США вдохнули оптимизм в российский рынок