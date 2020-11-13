Россия увеличит число рейсов в четыре страны

Россия увеличит число авиарейсов в ОАЭ, Казахстан, на Кубу и Мальдивы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Теперь в Нур-Султан будут летать три рейса в неделю, в Алма-Ату — два, в ОАЭ — семь, на Кубу — четыре, на Мальдивы — восемь.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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