Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса в России

Генеральный прокурор РФ предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок на предприятиях малого бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующее постановление правительства в настоящее время находится на согласовании.

Мораторий на проведение проверок на предприятиях малого бизнеса действует с 18 марта по 31 декабря 2020 года.

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