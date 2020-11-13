Роскосмос назвал регистрацию «Поехали!» защитой исторической памяти

Роскосмос решила запатентовать фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!», чтобы защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее в Роспатенте сообщали, что Роскосмос намерен выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком «Поехали!».

В пресс-службе госкорпорации отметили, что в последнее время теме космоса стало уделяться пристальное внимание, в связи с чем начали появляться различные товары космической тематики. С некоторыми проектами, в том числе, Роскосмос сотрудничает. Однако, как отметила, служба, есть и те, кто не интересуется правовым полем и исторической памятью.

«Именно для того, чтобы наши обозначения были не только узнаваемыми, но и защищёнными, корпорация сейчас занимается регистрацией таких обозначений, выявлением и предупреждением различных нарушений в этой области», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, была инициирована регистрация широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто использует их для наименования товаров и услуг, не имеющих отношения к «Роскосмосу».

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