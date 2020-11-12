Калви планирует вернуться к работе в Baring Vostok после освобождения

Американский предприниматель и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, освобожденный из-под домашнего ареста, заявил, что планирует вернуться к работе в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время — выйти на работу», — объявил Калви.

Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест.

12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений.

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