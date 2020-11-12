Верховный суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста
Верховный суд (ВС) РФ принял решение освободить из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, которого обвиняют в махинациях на 2,5 млрд рублей, передает РИА «Новости».
«Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения», — объявил решение судья.
Тем не менее суд наложил на инвестора ряд ограничений: он не сможет покидать свой дом в ночное время, находиться в помещении банка «Восточный» и обязан будет явиться на заседание по своему делу по первому требованию.
Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест, который позднее был продлен судом до 13 мая.
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