Более миллиона немаркированных пачек сигарет изъято в Московском регионе

Полицейские изъяли в Московском регионе более миллиона пачек немаркированной табачной продукции на 180 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, на территории Москвы и Московской области было проведено 14 обысков по местам проживания сообщников, в транспортных средствах и складских помещениях.

В результате были также изъяты компьютеры, телефоны, печати и штампы ряда организаций и черная бухгалтерия.

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