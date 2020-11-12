Более миллиона немаркированных пачек сигарет изъято в Московском регионе
Бернст Ю.
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Полицейские изъяли в Московском регионе более миллиона пачек немаркированной табачной продукции на 180 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, на территории Москвы и Московской области было проведено 14 обысков по местам проживания сообщников, в транспортных средствах и складских помещениях.
В результате были также изъяты компьютеры, телефоны, печати и штампы ряда организаций и черная бухгалтерия.
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