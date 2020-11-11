Рубль укрепился к доллару и евро
Бернст Ю.
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов, сообщается на сайте Московской биржи.
Курс доллара на открытии торгов опустился на 0,13%, до 76,4475 рубля, курс евро — на 0,11%, до 90,2975 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.
К 10.12 мск курс доллара находился на уровне 76,11 руб. (-0,57%), евро опускался до 89,9875 руб. (-0,46%).
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