Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов, сообщается на сайте Московской биржи.

Курс доллара на открытии торгов опустился на 0,13%, до 76,4475 рубля, курс евро — на 0,11%, до 90,2975 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.

К 10.12 мск курс доллара находился на уровне 76,11 руб. (-0,57%), евро опускался до 89,9875 руб. (-0,46%).

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