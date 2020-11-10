Российские авиакомпании могут недополучить 8 млрд рублей господдержки

Заместитель генерального директора S7 Group Дмитрий Куделькин заявил, что авиакомпании РФ могут не успеть получить ₽8 млрд из планируемых ₽23,4 млрд господдержки на компенсацию потерь от снижения пассажиропотока во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

«Фактически на текущий момент получено 15 млрд рублей примерно, и, к сожалению, без модификаций правил о предоставлении субсидий, без продления действия этого постановления оставшиеся 8 млрд рублей получить не удастся», — говорится в сообщении.

По словам Куделькина, Минтранс и Росавиация предпринимают активные действия по продлению господдержки.

«Однако на сегодня изменения в постановление не приняты. Если в ближайшие две- три недели они приняты не будут, то мы этих 8 млрд рублей не получим», — сказал он.

Ранее российские авиаперевозчики попросили премьер-министра России Михаила Мишустина выделить им дополнительные 50 млрд рублей. Ранее одобренный транш в 23,4 млрд был получен не в полном объеме и тех денег не хватит на спасение бизнеса от последствий коронавируса, уверяют авиакомпании.

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