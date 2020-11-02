Песков прокомментировал падение курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о снижении курса рубля, заявил, что в стране удается поддерживать макростабильность.

По его словам, хотя «психологические отметки» курса российской валюты пробиваются, усилиями ЦБ удается минимизировать волатильность.

Представитель Кремля также отметил, что на сегодняшний день любая мировая валюта находится под давлением различных факторов.

Среди них негативная динамика потребления энергоресурсов, а также изменение цен на нефтепродукты и на нефть.

«Экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что официальный курс евро на 3 ноября повысился на 1,13 руб. и составил 93,757 руб. Курс доллара увеличился на 1,24 руб. и достиг 80,5749 руб.