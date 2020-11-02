В Кремле прокомментировали рост курса доллара
Марина Львова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о курсе доллара, заявил, что в России удается поддерживать макростабильность.
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что по мере того, как РФ сокращает зависимость от импорта, волатильность все меньше влияет на динамику цен.
По его словам, в настоящее время любая мировая валюта находится «под серьезным негативным давлением».
«Но в целом, если говорить о макростабильности, то да – ее удается поддерживать. На макроуровне ситуация абсолютно стабильная», — сказал Песков.
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