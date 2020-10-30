Кабмин упростил порядок оформления соцвыплат на приобретение жилья для молодых семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления социальных выплат на приобретение или строительство жилья для молодых семей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что теперь россияне смогут смогут подавать документы еще и дистанционно с помощью Единого портала государственных и информационных (муниципальных) услуг. На соответствующих документах должна стоять электронная подпись одного из членов семьи.

Выплаты на жилье могут получить семьи, в которых каждому из супругов еще нет 35 лет, наличие детей при этом не обязательно. На господдержку также может рассчитывать одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный фактор получения помощи — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30-35% от стоимости жилья, полученные средства можно потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья и на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВТБ выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой

— Путин: объем ипотеки в РФ станет рекордным в 2020 году

— Силуанов заявил, что льготную ипотеку под 6,5% могут продлить и после 1 июля 2021 года