Силуанов рассказал о преимуществах цифрового рубля

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал в качестве преимущества цифрового рубля то, что он повысит прозрачность расчетов. Об этом сообщает телеканал РБК.

По его словам, цифровой рубль также снижает издержки на транзакции и оплату труда.

Он добавил, что с помощью валюты станет возможным осуществлять расчеты дешевле. Кроме того, министр отметил, что цифровой рубль упростит процесс совершения международных транзакций.

«И, если будет легче осуществлять инвестиции через цифровой рубль, мы будем только в этом заинтересованы», — заключил Силуанов.

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