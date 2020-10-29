Цена нефти Brent упала ниже $38 за баррель впервые с 15 июня

Стоимость нефти марки Brent 29 октября опустилась ниже $38 за баррель впервые с 15 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.59 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent дешевела на 2,94%, до $37,9, январских фьючерсов — на 3,18%, до $38,38.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI снижались на 3,4%, до $36,12 за баррель.

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