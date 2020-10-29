В Госдуме опровергли обсуждение «ранговой» системы начисления пенсий

В Госдуме не обсуждают введение системы начисления пенсий «по рангам», эта идея является личным мнением депутата Сергея Калашникова. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева, передает «Интерфакс».

«В стенах Государственной Думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР», — заявила Тимофеева.

Она также отметила, что ни о каких «столь радикальных» изменениях пенсионной системы на данный момент речи не идет.

Вице-спикер подчеркнула, что любая подобная идея должна серьезно обсуждаться, «прежде чем быть вброшена в информационное пространство».

Ранее Калашников предложил ввести «ранговую» систему начисления пенсий.

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