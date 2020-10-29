Центробанк рассмотрит идею сделать механизм кредитных каникул постоянным

Центральный Банк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, предлагается либо сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим, либо закрепить в законодательстве возможность оперативно его включать в случае кризиса, рассказала изданию одна из авторов предложения, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В обсуждение данной инициативы готовы также включиться российские депутаты, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, превращение кредитных каникул в постоянный механизм будет выгодно и банкам, так как они смогут «сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота».

Закон о кредитных каникулах был принят в России в начале апреля 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Право на отсрочку платежей предоставляется гражданам, индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы из-за коронавируса упали более чем на 30%, и представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без поддержки никак: россияне не выплатят каждый шестой кредит