Миронов назвал оскорбительной позицию Минфина по индексации пенсий

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что позиция Минфина по индексации пенсий является оскорбительной для пенсионеров, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что индексация пенсий является «не подачкой от государства», а его обязанностью по отношению к пенсионерам.

«Слова министра (финансов Антона Силуанова) оскорбительны для пенсионеров», — заявил Миронов.

По его словам, фракция «СР» будет инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете на 2021-2023 годы не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ранее Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, считая справедливым поддержать лишь неработающих пенсионеров.

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