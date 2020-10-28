Набиуллина заявила об ограничении пространства для снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ключевой процентной ставки в России все еще возможно, но все же ограничено, сообщает РИА «Новости».

«Мы видим пространство для дальнейшего снижения, оно ограничено - не такое большое, как было раньше. Но мы будем решать, как и когда использовать это пространство в соответствии с поступающими данными», — сказала Набиуллина.

Центробанк на прошедшей неделе сохранил ключевую ставку в РФ на уровне 4,25%. В своем релизе регулятор заявил, что рассмотрит целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

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