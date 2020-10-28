Роспотребнадзор: тотального закрытия бизнеса в Москве из-за COVID-19 не будет

Главный санитарный врач по Москве Елена Андреева заявила, что тотальное закрытие бизнеса из-за распространения COVID-19 в столице не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что это будет возможно в случае, если заведения продолжат строго соблюдать данные рекомендации.

По ее словам, с представителями киноиндустрии, торговли, общественного питания, фитнес-сообщества и бизнеса уже были проведены соответствующие беседы.

Андреева отметила, что надзорные мероприятия будут проведены лишь точечно для выявления возможных нарушителей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регионы действовать аккуратно при введении ограничений для борьбы с коронавирусом.

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