Газ для жителей Украины подорожает на 35%
Валерия Исполатова
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Стоимость газа для жителей Украины в ноябре вырастет на 35%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Нафтогаз».
В компании пояснили, что подорожание спровоцировано сезонным фактором, а также увеличением оптовой цены на голубое топливо.
На Украине в ноябре стоимость газа составит от 6,33 до 6,45 гривен за кубометр (около 17 рублей).
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