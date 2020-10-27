Газ для жителей Украины подорожает на 35%

Стоимость газа для жителей Украины в ноябре вырастет на 35%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Нафтогаз».

В компании пояснили, что подорожание спровоцировано сезонным фактором, а также увеличением оптовой цены на голубое топливо.

На Украине в ноябре стоимость газа составит от 6,33 до 6,45 гривен за кубометр (около 17 рублей).

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