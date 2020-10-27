«Известия»: банки почти РФ вдвое увеличили ввоз доллара в августе

Импорт доллара российскими финансовыми организациями в августе увеличился в 1,8 раза по сравнению с июлем 2020 года и тем же периодом 2019 года, составив $1,62 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

При этом спрос на евро в августе снизился в три раза в сравнении с июлем и в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным издания, за восемь месяцев 2020 года отечественные банки привлекли $12,7 млрд и €3,5 млрд наличных. В 2019 году эти цифры составляли $7,1 млрд и €7,7 млрд соответственно.

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