Трубоукладчик «Северного потока — 2» покинул порт Калининграда

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», считающееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вечером 25 октября покинул место стоянки возле Калининграда, после чего начал движение на северо-запад. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Как известно, в этом направлении расположен датский остров Борнхольм, рядом с которым находится недостроенный участок «Северного потока — 2». Однако информация о пункте назначения судна не представлена.

Портал Vesselfinder сообщает, что текущий статус трубоукладчика — «выполнение работ».

«Академик Черский» приплыл в Калининград еще 7 октября. До этого судно несколько месяцев стояло в немецком порту Мукран.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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