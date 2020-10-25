Аналитики: красная икра подорожает к Новому году на 40%

Низкий улов лососевых рыб на Дальнем Востоке приведет к подорожанию красной икры до 40% к новогодним праздникам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическое агентство «Рыбсеть».

Там уточнили, что ближе к Новому году икра обычно дорожает на 10-15%. Однако в этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом. Так, на Дальнем Востоке планировали добыть 240 тыс. тонн тихоокеанского лосося, но выловили только 180 тыс. тонн.

По этой причине в октябре оптовые цены на красную икру выросли на 30% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, свою роль в подорожании сыграла продажа части вылова в Китай и Японию. Эксперты отмечают, что из-за ослабевшего рубля экспорт стал более выгодным.

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