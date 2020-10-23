Путин заявил о восстановлении экономики России по ряду позиций

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Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны начала восстановление.

«Действительно по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности, похожая картина в грузообороте на железной дороге. При этом по внутренним перевозкам отмечается небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не пришла к устойчивому, долгосрочному подъему», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса еще нестабильны, в будущем могут появиться острые проблемы.

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