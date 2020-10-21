Песков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока — 2»
Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» являются продолжением линии «рейдерской конкуренции» со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Соединенные Штаты продолжают «недружественную деструктивную» линию в отношениях с Россией, подчеркнул Песков. Он добавил, что санкции в отношении России и ее экономических партнеров стали «неотъемлемой частью несправедливой конкуренции» с американской стороны.
Подобные действия Вашингтона наносит врем двусторонним отношениям стран, отметил пресс-секретарь главы государства.
20 октября CША расширили санкции в отношении судов, занимающихся работой по строительству газопровода «Северный поток — 2».
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