«Аэрофлот» разрешил опаздывающим пассажирам бесплатно менять билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам экономкласса менять билеты на рейсы по всем направлениям внутри России без доплаты, сообщается на сайте компании.

Правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября текущего года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно, указано в сообщении.

Для внесения изменений необходимо обратиться по месту приобретения билета или в контакт-центр «Аэрофлота» не позднее 30 минут после времени отправки рейса, подчеркивает авиакомпания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне рассказали о причинах опоздания на самолет