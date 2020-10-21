«Аэрофлот» разрешил опаздывающим пассажирам бесплатно менять билеты
Полина Рутковская
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Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам экономкласса менять билеты на рейсы по всем направлениям внутри России без доплаты, сообщается на сайте компании.
Правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября текущего года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно, указано в сообщении.
Для внесения изменений необходимо обратиться по месту приобретения билета или в контакт-центр «Аэрофлота» не позднее 30 минут после времени отправки рейса, подчеркивает авиакомпания.
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