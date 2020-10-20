В Москве пока не планируют ограничивать время работы ресторанов и баров

Власти столицы пока не намерены ограничивать время работы ресторанов и баров, как это было сделано в Петербурге. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы, прежде чем вводить какие-то меры, смотрим на эпидемиологию. Пока мы таких решений не планируем предпринимать», — сказал Ефимов.

Ранее власти Санкт-Петербурга ограничили время работы ресторанов и кафе в городе до 23.00 из-за распространения коронавируса.

В России на сегодняшний день выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19.

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