Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

Рубль незначительно снижается к доллару и евро в начале торгов на фоне дешевеющей нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск увеличился на 6 копеек и составил 77,72 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и достиг 91,50 рубля.

Стоимость нефти сокращается на 0,4%, до $42,46 за баррель по марке Brent.

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