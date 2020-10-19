Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за коронавируса

Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», — сказала Догузова.

Она уточнила, что ежегодный оборот отрасли составляет 3,7 трлн рублей. Окончательные цифры по объемам убытков будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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