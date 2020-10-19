Правительство выделило 35 млрд рублей на поддержку безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство увеличило выплаты для безработных, выделив дополнительно более 35 млрд рублей.

По его словам, кабмин продолжает поддерживать потерявших работу россиян, в том числе из-за пандемии коронавируса. Так, гражданам «назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей», отметил Мишустин. Он добавил, что также были увеличены размеры и других пособий для безработных.

Глава кабмина уточнил, что на социальные выплаты в бюджете 2020 года было предусмотрено свыше 165 млрд рублей.

«Дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 млрд рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах, соответствующее распоряжение правительства подписано», — сказал премьер на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин также подчеркнул, что россияне должны вовремя и регулярно получать положенные выплаты.

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