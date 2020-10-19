Новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения
Катерина Медведева
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Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — сказала она.
Баталина добавила, что от квартала к кварталу величина прожиточного минимума в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания, что и могло приводить к снижению суммы выплат.
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