Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — сказала она.

Баталина добавила, что от квартала к кварталу величина прожиточного минимума в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания, что и могло приводить к снижению суммы выплат.

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