«Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры о покупке

Группа «Тинькофф» (TCS Group) и «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже банка и завершили переговоры, сообщила пресс-служба интернет-холдинга.

«К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», — говорится в сообщении.

«Яндекс» также поблагодарил «Тинькофф» за продуктивную совместную работу.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен составить около $5,48 млрд. После этих известий акции «Яндекса» стали расти в цене и днем 23 сентября обновили исторический максимум: цена бумаг подорожала на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 тыс. 496 руб. за акцию на торгах Московской биржи.

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