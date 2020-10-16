Кабмин изменил прогноз по сокращению численности населения России

Согласно прогнозу правительства, население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу текущего года. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, эксперты прогнозируют уменьшение численности жителей на 1,2 млн человек до 2024 года.

При этом кабмин предполагает, что к 2030 году население возрастет на 10 тыс. человек.

В предыдущей версии плана говорилось, что сокращение численности россиян к концу этого года произойдет на 158 тыс. граждан, а прирост начнется уже с 2022 года.