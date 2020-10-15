Российское промпроизводство в сентябре снизилось на 5%

Темпы падения промышленного производства в России в сентябре ускорилось до 5%, следует из данных Росстата.

Ведомство улучшило оценку динамики промпроизводства. Так, в августе падение составило 4,2%, вместо 7,2%, в июле — 5,9%, вместо 8,1%, а в июне — 7,1%, вместо 9,4%.

Из данных Росстата следует, что добыча полезных ископаемых сократилась в сентябре на 10% в годовом выражении, производство в водоснабжении — на 3,8%, в обрабатывающих производствах — на 1,6%, а обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 2,6%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минтруде заявили об увеличении уровня безработицы в России

— ЦБ спрогнозировал влияние ослабления рубля на инфляцию

— В России вторую неделю подряд инфляция сохраняется на уровне 0,1%