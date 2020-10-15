Россиянам перечислили самые распространенные способы мошенничества

Представители кредитных организаций рассказали о наиболее часто используемых способах мошенничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, злоумышленники могут использовать приемы психологического давления и вынуждать клиентов переводить денежные средства через банкомат или забирать их через кассу. При этом они предоставляют гражданам поддельные документы от банка.

Провоцируя клиента на перевод через сторонние организации, они выводят операции из-под контроля финансовых организаций.

Кроме того, популярности среди мошеннических действий не теряют телефонные обзвоны. В таком случае преступники представляются сотрудниками банков или государственных органов, а затем узнают желаемые данные.

Также злоумышленники совершают денежные кражи с помощью ненастоящих сайтов-двойников. Такой способ краж называется фишинг.

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