В России вторую неделю подряд инфляция сохраняется на уровне 0,1%

Инфляция в России на неделе с 6 по 12 октября составляла 0,1%, как и неделей ранее, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

С начала октября потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года — на 3,1%. В годовом выражении 12 октября инфляция достигала 3,82%.

За неделю больше всего подорожали сахар (4,7%), подсолнечное масло (1,9%) и куриные яйца (1,4%). Подешевели морковь (2%) и яблоки (1,9%).

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