Суда снабжения появились вблизи судна-трубоукладчика «Северного потока — 2»

Вспомогательные суда прибыли к трубоукладчику «Академик Черский», который считается возможным достройщиком газопровода «Северный поток - 2». Об этом свидетельствуют данные MarineTraffic.

На данный момент судно находится в Балтийском море у Калининградской области. Сюда же прибыли суда снабжения »Иван Сидоренко» и «Умка».

Кроме того, в непосредственной близости от «Черского» находится и российское судно многоцелевого назначения «Финвал».

Еще одно судно снабжения «Балтийский исследователь» находится вблизи трубоукладчика в режиме ограниченной маневренности.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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