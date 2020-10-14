Путин предложил продлить льготную ипотеку до середины 2021 года

Президент России Владимир Путин выступил с предложением по продлению программы льготной ипотеки до 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что данная инициатива заканчивается 1 ноября.

По его словам, программу со ставкой 6,5% на покупку новостроек стоит сохранить «хотя бы до середины следующего года».

Он добавил, что несмотря на то, что экономика страны восстанавливается, однако ряду отраслей, в том числе стройке, «еще тяжеловато».

«Тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — сказал Путин.

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