Официальный курс евро составил 90,71 рубля

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Официальный курс евро на 15 октября сократился на 36,67 коп. и составил 90,7065 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 0,96 коп. и достиг 79,6845 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 17,03 коп., до 83,3197 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

https://www.cbr.ru/key-indicators/

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