Рубль снижается к доллару в начале торгов

Курс рубля медленно снижается по отношению к доллару и незначительно растет к евро на фоне укрепления американской валюты на международном рынке Форекс. На это указывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск 13 октября увеличился на 19 копеек и составил 77,29 рубля. Курс евро снизился на 4 копейки, до 91,1 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,38% — до $41,88 за баррель.

Курс евро на Форексе теряет 0,24% — до $1,1787.

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