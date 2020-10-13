Рубль снижается к доллару в начале торгов
Анна Светлова
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Курс рубля медленно снижается по отношению к доллару и незначительно растет к евро на фоне укрепления американской валюты на международном рынке Форекс. На это указывают данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск 13 октября увеличился на 19 копеек и составил 77,29 рубля. Курс евро снизился на 4 копейки, до 91,1 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,38% — до $41,88 за баррель.
Курс евро на Форексе теряет 0,24% — до $1,1787.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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