Эксперт назвал минусы «лишних» банковских карт

При наличии нескольких банковских карт следует постоянно их отслеживать, в противном случае возможны неожиданные штрафы или начисления процентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, особенно стоит обратить внимание на стоимость обслуживания, лимиты по возврату кешбэков и срок их действия.

Так, например, мили для приобретения авиабилетов могут «сгорать», а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с некоторыми ограничениями.

Кроме того, не стоит забывать о комиссиях за СМС-оповещение и льготных периодах по кредитным картам. Нужно следить за тем, чтобы не получить штрафы за несвоевременное внесение средств на карту.

Также Коган напомнил о возможных комиссиях за снятие средств наличными или перевод.

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