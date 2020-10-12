В Совфеде не поддержали предложение ввести налог на бездетность
В Совфеде не поддержали идею взыскания дополнительного налога с бездетных граждан, сообщает РБК.
Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко заявила, что данная мера не будет эффективной в вопросе улучшения демографической ситуации.
По ее мнению, гораздо более действенным инструментом является социальная поддержка, например, материнский капитал и социальный контракт.
В свою очередь первый зампред комитета Валерий Рязанский назвал введение налога на бездетность нежизнеспособной инициативой. Он отметил, что она не соответствует Конституции и противоречит положению о свободе выбора.
«А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию?» — сказал сенатор.
Ранее в общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили обложить бездетных россиян дополнительным налогом.
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