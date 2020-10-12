Минфин не рассматривает введение налога на бездетность

Министерство финансов не рассматривает введение налога на бездетность, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», - сказали в министерстве.

Ранее в общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили обложить бездетных россиян дополнительным налогом.

Председатель правления организации Татьяна Буцкая заявила, что налог мог бы составлять до 500 рублей в месяц. Такая мера, по ее мнению, необходима в связи с низкой рождаемостью в стране.

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