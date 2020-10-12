Forbes назвал богатейших русскоязычных блогеров в TikTok

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших русскоязычных блогеров в видеосервисе TikTok.

Лидирует в этом списке 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана. Его состояние оценивается в 10,47 млн руб., на его страницу в TikTok подписаны 9,5 млн человек.

На второй позиции оказалась 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева с 4,93 млн руб. У нее 16,4 млн подписчиков.

Замыкает тройку лидеров 23-летний Алексей Савко из Белоруссии (6,5 млн подписчиков, доход — 4,81 млн руб.).

Также в рейтинг вошли Юлия Гаврилина (7,2 млн подписчиков, 3,32 млн руб.), Валя Карнавал (9,1 млн подписчиков, 3,21 млн рубю), Даня Милохин (8,6 млн подписчиков, 2,87 млн руб.).

При подсчетах Forbes учитывал объем выплат блогерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

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